За первые шесть месяцев 2019 года троянцами, крадущими пароли, было атаковано более 100 тыс. российских пользователей, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Наиболее широко распространенной программой стала AZORult.

Такое программное обеспечение умеет извлекать напрямую из браузеров логины и пароли к различным аккаунтам, сохраненные данные платежных карт и содержимое форм для автозаполнения. Также существуют зловреды, которые способны красть файлы, хранящиеся непосредственно на устройстве.

В первом полугодии 2019 года такие троянцы пытались проникнуть на устройства пользователей в Индии, Бразилии, Германии и США.