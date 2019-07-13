Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян. Частые смены паролей, отдельные банковские карты для покупок в Интернете, установка только официальных приложений, а также правило не кликать по подозрительным ссылкам могут существенно снизить успешность киберпреступников, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

«Во-первых, ни в коем случае не стоит экономить на базовых средствах защиты. В случае частных лиц речь идет об использовании лицензионного программного обеспечения, средств антивирусной защиты и своевременном обновлении программного обеспечения. Во-вторых, необходимо защищать данные: создавать резервные копии, не хранить чувствительные данные в открытом виде. В-третьих, делу может помочь парольная политика и использование сложных паролей с ежеквартальной их сменой», — советует Ярослав Бабин из Positive Technologies.

При работе в Интернете не стоит оставлять данные банковских карт на подозрительных сайтах, рекомендует замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Кроме того, он советует всегда внимательно проверять доменное имя и дату регистрации ресурса, не кликать по подозрительным ссылкам и завести отдельную банковскую карту для покупок в Интернете.

Скачивать приложения следует только из официальных магазинов, советует Даниил Чернов из «Ростелеком-Солар» и напоминает о необходимости регулярно устанавливать обновления безопасности от Android или iOS. «Мы рекомендуем пользователям... критично относиться к выдаче различным приложениям прав доступа к данным, содержащимся на смартфонах и ПК. Давать права по минимуму — только те, которые приложению действительно нужны для реализации его прямого назначения», — указывает он.

Сергей Голованов из «Лаборатории Касперского» отмечает, что не стоит забывать и о противодействии социальной инженерии. «Самое главное — не поддаваться панике и помнить, что социальная инженерия работает, потому что она выглядит и звучит очень реалистично, более того, злоумышленники часто звонят рано утром или поздно вечером, чтобы звонок был неожиданным. Самое главное — никогда и никому не сообщайте CVV и полученный в СМС код, а также другую информацию о карте, даже если это реальный сотрудник банка», — заключил эксперт.

