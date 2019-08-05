Выпуск модифицированных «народных» облигаций (ОФЗ-н) этой осенью будет осуществлен в новом формате. Планируется, что инструмент станет доступен для покупки в любой момент, а не с перерывами между выпусками. По завершении размещения очередного выпуска новый будет предложен практически сразу, сообщили «Известиям» в Минфине.

Сейчас между выпусками существует большой перерыв. Например, продажа третьего даже с учетом продления закончилась в конце марта. Очередной планируется лишь на конец III квартала.

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов уверен, что режим непрерывности удобнее для продвижения «народных» облигаций. «Формат позволит использовать систематизированный подход в предложении инструмента клиенту, рассматривать ОФЗ-н для формирования диверсифицированного портфеля, осуществлять по нему консультации и сопровождение. Преимуществом для населения станет возможность выбрать подходящий момент для покупки и получения гарантированной доходности. Например, в день завершения срока по депозиту», — пояснил он.

С этим согласен и вице-президент, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. Он отметил, что покупатели не будут привязаны к определенным срокам выпуска и смогут вложить средства в любое удобное время, а банки получат постоянный спрос на продукт. «Продажа облигаций на постоянной основе выгодна как банкам, так и потребителям, она будет способствовать повышению спроса на этот инвестиционный инструмент, — подчеркнул он. — Успешная реализация облигаций напрямую связана с уровнем финансовой грамотности. Продажа облигаций на постоянной основе даст возможность потребителям лучше изучить их особенности».

По словам экспертов, главные конкуренты у «народных» облигаций — банковские депозиты и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Фактически для частного инвестора эти нюансы значения не имеют. Для целевой аудитории в виде неквалифицированных инвесторов «народные» облигации — инструмент достаточно сложный, им проще просто положить деньги на банковский вклад. Шанс на повышение спроса у ОФЗ-н может появиться, если ставки по депозитам просядут, а доходность облигаций сохранится на нынешнем уровне. Также популярность «народных» облигаций можно было бы повысить за счет налоговых льгот, например отмены НДФЛ, который нужно уплачивать с разницы между ценой покупки и погашения, полагают эксперты.