Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отказал компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в жалобе на немедленное исполнение кол-опциона по акциям банка «Восточный», согласно которому 9,99% акций банка перешли компании Finvision. Об этом ТАСС сообщил представитель Evison Олег Койда.

«Evison сегодня отказано в апелляционной жалобе», — сказал Койда.

Американский инвестор убеждает банк «Восточный» продать акции из дела Baring Vostok Ранее банку, перешедшему под контроль Артема Аветисяна и его партнеров, покупатель и его предложение не понравились.

Он отметил, что немедленное исполнение в этом случае является «экзотическим», такая норма не применялась очень давно. Койда сообщил, что в связи с отказом будет подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Дальневосточного округа.

17 мая суд обязал Evison исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года и продать Finvision 9,99% акций банка «Восточный». Позднее Finvision попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно.