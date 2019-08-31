«МегаФон» и NETBYNET запустили линейку тарифов «Объединяй!», говорится в совместном релизе компаний.

Новая линейка тарифных планов «Объединяй!» представлена в трех вариантах: «Объединяй! Эконом», «Объединяй! Хит» и «Объединяй! Для своих». В зависимости от выбранного тарифа абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитным общением на «МегаФоне», безлимитный мобильный Интернет, домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также двухдиапазонный Wi-Fi-роутер с функцией автоматического перехода на мобильную связь (LTE backup) и ОТТ-приставку «МегаФон ТВ».

Кроме того, абоненты новой линейки тарифов смогут подключить различные дополнительные опции от «МегаФона»: кешбэк-сервис «#Специи», банковскую карту «МегаФона», «Детский Интернет» и другие. Клиентам также доступны все классические услуги оператора домашнего Интернета: аренда приставки «МегаФон ТВ», аренда роутера, антивирус и «Родительский контроль».

Стоимость базового тарифа в Московском регионе — от 600 рублей в месяц.

