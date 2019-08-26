Сергей Клинков возглавлял департамент международного сотрудничества Банка России с июля 2017 года

Руководитель департамента международного сотрудничества Банка России Сергей Клинков покидает свой пост. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

«Директор департамента международного сотрудничества Клинков Сергей Владимирович 30 августа 2019 года покидает свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — говорится в сообщении.



«Исполняющим обязанности директора департамента международного сотрудничества назначен заместитель директора Мельников Андрей Аркадьевич», — уточняют в ЦБ.

По информации на сайте регулятора, работу департамента международного сотрудничества курирует первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



Сергей Клинков возглавлял департамент международного сотрудничества Банка России с июля 2017 года. До прихода в ЦБ он с сентября 2013-го был директором по связям с инвесторами Московской биржи. Ранее он руководил отделом по связям с инвесторами банка «Возрождение», затем возглавлял департамент по работе с инвесторами группы «ГМС» (HMS Hydraulic Machines & Systems Group).

Клинков родился в 1983 году. Окончил Московский энергетический институт, имеет сертификат по связям с инвесторами Британского сообщества по связям с инвесторами, указано в справке портала Finparty.ru .

