Банк России 5 сентября выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металлов, сообщает пресс-служба регулятора.

Всего выпускаются пять новых монет: две серебряные номиналом 2 рубля, посвященные 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова и поэта Мустая Карима; серебряная монета номиналом 3 рубля «Охотник и змея»; серебряная монета номиналом 3 рубля к пятилетию ЕАЭС и монета номиналом 10 рублей из недрагоценного металла с изображением Клина.



Монета номиналом 2 рубля, посвященная 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова, выйдет в серии «Выдающиеся личности России». На ее оборотной стороне изображен рельефный портрет Калашникова. По окружности имеются надписи: вверху — «конструктор оружия», внизу — «М.Т. Калашников»; справа — годы жизни конструктора в две строки: 1919—2013.

Монета выпускается тиражом 3 тыс. штук.

Монета номиналом 2 рубля, посвященная 100-летию со дня рождения поэта Мустая Карима. На ее оборотной стороне изображен рельефный портрет, справа от портрета — летящий орел (герой стихотворения «Птиц выпускаю»); слева расположены годы жизни поэта в две строки: 1919—2005, внизу справа — факсимиле его подписи.

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Одна серебряная монета номиналом 3 рубля «Охотник и змея» выходит в серии «Легенды и сказки народов России». На оборотной стороне расположено рельефное изображение охотника со змеей на плече и кошки, сидящей на березе; внизу расположено стилизованное под старинное письмо на бересте название сказки «Охотник и змея». Слева имеется надпись «Легенды и сказки народов России».

Тираж монеты — 5 тыс. штук.

Монета номиналом 3 рубля посвящена пятилетию ЕАЭС. На оборотной стороне в центре изображены очертания стран — членов ЕАЭС, вверху по окружности — выполненные в цвете изображения флагов стран — членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями. Под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи «5 лет» и «ЕАЭС».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Десятирублевая монета из недрагоценного металла выйдет тиражом 5 млн штук. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение панорамы города Клина, вверху слева — герб города Клина; на кольце по окружности имеются надписи: вверху — «Древние города России», внизу — «Клин».

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.