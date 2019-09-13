Минфин согласился не торопиться с отменой налогового вычета, который предусмотрен для ИИС первого типа, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Международном банковском форуме.

«Давайте будем спокойно действовать, без паники. Я считаю, что с ИИС все нормально, все работает. Я думаю, что есть смысл оставить как есть сейчас налоговый вычет <...> Может, лучше сейчас ничего не трогать», — сказал Моисеев. При этом, добавил он, нужно делать акцент на развитии ИИС второго типа.

Напомним, по ИИС первого типа предусмотрен налоговый вычет на сумму, внесенную на счет, то есть можно вернуть 52 тыс. рублей. Второй тип ИИС освобождает инвестора от уплаты НДФЛ на полученный доход. В мае Минфин заявил, что от ИИС первого типа государство будет отказываться.