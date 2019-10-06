В России с 26 октября по 7 ноября 2019 года впервые пройдет серия фестивалей финансовой грамотности для всей семьи в образовательно-развлекательном формате. Бесплатные фестивали состоятся в Воронеже, Ярославле, Уфе, Сыктывкаре и Чебоксарах, а в перспективе — по всей стране, сообщает пресс-служба Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).

Мероприятия проводятся в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».



«Игровой формат фестиваля позволит сделать процесс обучения финансовой грамотности максимально доступным и интересным, а также даст возможность юным участникам научиться правильно распоряжаться деньгами и избегать финансовых ошибок. Подростки смогут узнать о том, как развивать финансовое мышление, заработать свои первые деньги и куда лучше их вложить», — отмечается в релизе.

Родители и педагоги смогут получить бесплатные консультации в сфере управления личными финансами и защиты прав потребителей финансовых услуг, посетить лекции, на которых эксперты расскажут о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности, страховании, поделятся полезными финансовыми советами о том, как заводить с детьми разговор о деньгах и прививать ответственное к ним отношение с раннего детства.

Ключевая задача фестиваля — помочь современным родителям научить ребенка грамотному финансовому поведению и правильному обращению с деньгами, подготовить детей ко взрослой жизни в игровой форме, пояснила руководитель проекта, директор направления «Развитие и партнерство» НЦФГ Елена Негру.