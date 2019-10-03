ПАО «Ростелеком» и его дочерняя структура ООО «Мобител» получили 100% в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2). Соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ об увеличении доли участия ПАО «Ростелеком» и его дочернего ООО «Мобител» в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» до 100%», — говорится в тексте указа.

Также президент одобрил увеличение уставного капитала «Ростелекома» путем допэмиссии в пользу банка ВТБ при условии сохранения доли РФ в размере не менее 33,2% акций компании.

«В целях совершенствования телекоммуникационных технологий и развития отрасли связи в Российской Федерации с учетом государственных интересов постановляю принять предложение правительства Российской Федерации об увеличении уставного капитала ПАО «Ростелеком» путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», а также при сохранении доли Российской Федерации в размере не менее 33,2% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», — говорится в документе.