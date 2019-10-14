Седьмая межотраслевая конференция, посвященная новейшим разработкам и технологиям скоринга, Scoring Day 2019 пройдет 17 октября в Москве.

Тема этого года — «Do scoring. Drive business». На мероприятии можно узнать, как извлечь из данных знания и инсайты для скоринга физлиц и как придать бизнесу ускорение через Data Driven подход.

В числе спикеров:

Советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская.

Старший управляющий директор Сбербанка Максим Еременко.

Директор монетизации данных Тинькофф Банка Евгений Исупов.

Руководитель блока розничных рисков МТС Банка Светлана Винокурова.

Генеральный продюсер конференции — Роман Божьев. В мероприятии примут участие представители организаций финансовой отрасли, крупнейших технологических компаний, а также поставщики скоринговых решений.



Дополнительная информация — на официальном сайте конференции.