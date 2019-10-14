Седьмая межотраслевая конференция, посвященная новейшим разработкам и технологиям скоринга, Scoring Day 2019 пройдет 17 октября в Москве.

Тема этого года — «Do scoring. Drive business». На мероприятии можно узнать, как извлечь из данных знания и инсайты для скоринга физлиц и как придать бизнесу ускорение через Data Driven подход.

В числе спикеров:

  • Советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская.
  • Старший управляющий директор Сбербанка Максим Еременко.
  • Директор монетизации данных Тинькофф Банка Евгений Исупов.
  • Руководитель блока розничных рисков МТС Банка Светлана Винокурова.

Генеральный продюсер конференции — Роман Божьев. В мероприятии примут участие представители организаций финансовой отрасли, крупнейших технологических компаний, а также поставщики скоринговых решений.

Дополнительная информация — на официальном сайте конференции.