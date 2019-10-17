Арбитражный суд Вологодской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество бывшего председателя правления Промэнергобанка Александра Постнова на сумму 947,8 млн рублей, говорится в определении суда.

Заявленные конкурсным управляющим обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика направлены на сохранение существующих правоотношений сторон, отметил арбитраж. Непринятие заявленных мер способно, как считает суд, негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по делу.

Требование об аресте имущества было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении Постнова к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Вологодской области 21 октября 2016 года признал Промэнергобанк несостоятельным (банкротом).