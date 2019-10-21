Бывший глава Банка Англии Мервин Кинг предсказал новый мировой финансовый кризис, у которого будут ужасные последствия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

По словам Кинга, больше всего кризис скажется на демократической рыночной системе.

«Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы обезопасили банковскую систему, мы направляемся в сторону этого кризиса», — сказал он, выступая в Вашингтоне на ежегодной встрече Международного валютного фонда.

Он добавил, что хаос в мировой экономике, происходивший в 2008—2009 годах, повторится вновь, если американской Федеральной резервной системе снова не хватит средств. Поэтому он сделал вывод, что от нового кризиса больше всего пострадают Штаты.

Кинг подчеркнул, что Вашингтон только усугубляет свое положение тем, что развязывает торговую войну с Китаем или вступает в политический конфликт с Францией и Германией.

«После Великой инфляции, Великой стабильности и Великой рецессии мы вступили в Великую стагнацию», — заключил он.



Однако, по мнению банкира, так называемого финансового армагеддона можно избежать, если конгресс ограничит действия ФРС по выдаче кредитов.