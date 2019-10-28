Самый низкий уровень безработицы по итогам июня — августа зафиксирован в Москве, а самый высокий — в Ингушетии. В целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России, говорится в исследовании РИА Новости.

Уровень безработицы в среднем по РФ в июне — августе 2019 года составил 4,4%, сократившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом в августе 2019 года уровень безработицы составил 4,3%. Средний возраст безработного — 35,5 года.



Рейтинг регионов по уровню безработицы подготовлен на основании данных Росстата. В региональном разрезе диапазон значений уровня безработицы варьируется от 1,3% в Москве до 26,2% в Ингушетии. В 38 российских регионах уровень безработицы ниже, чем среднероссийский показатель.

Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда — численности безработных на сто открытых вакансий.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве — 79 безработных при значении этого показателя по России в целом 189 безработных на 100 открытых вакансий.

В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это Ингушетия (26,2%), Чечня (13,4%), Северная Осетия — Алания (12,6%), Дагестан (11,7%), Тыва (10,7%) и Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего — в Тыве.

Эксперты отмечают, что в этих регионах не первый год наблюдается сложная ситуация на рынке труда, что находит отражение и в остром дефиците открытых вакансий к численности безработных.

По итогам июня — августа 2019 года в 56 российских регионах уровень безработицы снизился, в восьми — не изменился и в 21 регионе вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Лидером по положительной динамике стала Тыва, где уровень безработицы сократился на 8,3 п. п.

На 3,1 пункта уровень безработицы снизился в Мурманской области (4,6%), на 2,6 пункта — в Иркутской области (5,9%), на 2,5 пункта — в Карачаево-Черкесии (9,6%). Самый существенный рост показателя наблюдался в Северной Осетии — Алании, где безработица выросла на 3,7 пункта и составила 12,6%.