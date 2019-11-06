Приложения платежных систем Alipay и WeChat Pay станут доступнее иностранцам, посещающим Китай. Туристам не придется покупать китайскую сим-карту, а процедура оформления карты в местном банке будет упрощена, сообщает в среду агентство Bloomberg .

Приложения платежных систем Alipay и WeChat Pay широко распространены в стране: на них приходится 94% всех мобильных трансакций. Ранее для доступа к приложениям пользователям необходимо было покупать китайскую сим-карту и открывать счет в местном банке. Эта процедура вызывала трудности у туристов, приезжающих в КНР на непродолжительное время и не говорящих на китайском языке.

Платформа Alipay разработала специальное приложение для туристов, которое можно будет привязать к мобильному номеру любой страны. В течение 90 дней туристы смогут использовать новый сервис без привязки к местному банковскому счету. Представитель Alipay отметил, что путешественники смогут воспользоваться специальными дебетовыми картами, предоставляемыми «Банком Шанхая». Баланс можно пополнить с помощью иностранных банковских карт. Минимальная сумма пополнения составит 100 юаней (около 15 долларов), максимальная сумма — 2 тыс. юаней (почти 300 долларов).

Платформа WeChat Pay планирует предоставить возможность привязывать свое приложение к банковским картам, выпущенным не в Китае, а именно — Visa, Mastercard, American Express, Discover и JCB.

«Это большой шаг вперед как для потребителей, путешествующих по Китаю, так и для всей индустрии платежных систем», — передает агентство слова представителя компании Visa. Он также отметил, что сотрудничество с Китаем позволит владельцам карт свободно совершать покупки в стране со второй по объему экономикой мира.