Правительство РФ вместе с объединениями предпринимателей должно внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Глава государства напомнил, что этот закон «установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования».
«Тем не менее такие факты [привлечения к уголовной ответственности] имели место», — заметил президент. Путин также подчеркнул, что соответствующие разъяснения по этому вопросу дал президиум Верховного суда РФ.
Верховный суд признал информацию из таких деклараций налоговой тайной.
«Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства», — подчеркнул президент.