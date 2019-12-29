Компания «МТС» запустила на сети NB-IoT технологию SCEF, которая позволяет обеспечить взаимодействие любых устройств с Интернетом вещей через единый интерфейс, сообщает пресс-служба оператора.

«Сервис интегрирован в платформу «М2М-менеджер», которая позволяет разработчикам приложений и продуктов управлять устройствами, подключенными посредством различных стандартов: 2G, 3G, 4G, NB-IoT. Платформой Интернета вещей МТС пользуется более четырех тысяч корпоративных заказчиков», — говорится в сообщении.



Технологию протестировали клиенты МТС в сфере сельского хозяйства, энергетики, разработчики датчиков дверей и газовых счетчиков, систем учета воды и тепла. Партнером по внедрению выступил системный интегратор «Энвижн Груп», который входит в группу «МТС».

«SCEF включает в себя функции идентификации и аутентификации мобильных устройств, определение правил обмена данными между устройством и сервером, мониторинг состояния устройств, доступ к дополнительным сервисам и возможностям сети оператора», — говорится в релизе.

При работе через SCEF используется универсальный идентификатор устройства External ID, имя которому задает сам пользователь. Он привязан к конкретной сим-карте. Это значительно упрощает алгоритмы аутентификации устройств, так как сеть полностью берет эту функцию на себя. К одной сим-карте возможно привязать несколько External ID, чтобы идентифицировать не только устройство, но и конкретный сервис.

«Переход от интеграции устройств на уровне протоколов к подключению через NON-IP значительно ускорит выпуск продуктов на рынок и снизит издержки разработчиков решений, а также позволит достичь максимальной энергоэффективности и автономности устройств за счет увеличения срока жизни от одной батареи при минимальных объемах трафика», — отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли.

