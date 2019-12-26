Прошедший год для финансового супермаркета Банки.ру был успешным, были достигнуты поставленные цели и усовершенствована бизнес-модель. Об этом рассказали топ-менеджеры Банки.ру.

«Мы считаем, что 2019 год для нас был очень успешным и непростым. Перед нами стояли амбициозные цели по росту выручки, и мы справились с этой задачей. Мы успешно следовали нашей стратегии по развитию финансового супермаркета», — прокомментировала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

Она отметила, что за 2019 год компания Банки.ру серьезно изменила бизнес-процессы. «Из медийной площадки мы превратились в фабрику по производству и доставке сегментированных заявок нашим партнерам», — заявила Юнусова. В IV квартале компания также прошла необходимую верификацию и официально стала оператором персональных данных.

Как сообщил директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский, холдинг за указанный период значительно расширил число партнеров — банков и страховых компаний, с которыми интегрирован сайт banki.ru, — до 80.

В апреле заработал собственный контакт-центр Банки.ру, в котором на сегодня числятся около 200 человек. Контакт-центр помогает пользователям финансового супермаркета в случае необходимости дозаполнить заявки на приобретение того или иного финансового продукта, а партнерам дает возможность привлечь новых клиентов. Эти меры, в частности, способствовали росту количества заявок клиентов по банковским продуктам в 2,5 раза — 4,1 млн заявок в 2019 году против 1,7 млн в прошлом году.

«Трафик Банки.ру также показал существенный рост. Так, в октябре 2019 года был поставлен рекорд — почти 10 миллионов уникальных посетителей. Больше всего посещаемость выросла в кредитных продуктах», — добавила директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова. По данным рейтинга компании «Ашманов и партнеры» (занимается продвижением сайтов в поисковых системах Рунета), который формируется автоматически на основе поисковых запросов, финансовый супермаркет Банки.ру в очередной раз занял первое место в сегменте «Финансовые услуги» и существенно вырос в сегменте «Страховые услуги», поднявшись до второго места.

В 2019 году редакция опубликовала более 20 тыс. новостей и 800 аналитических материалов. «Важные события банковской, страховой и инвестиционной отраслей оперативно освещались в новостной ленте. В рубриках «Тема дня», «Интервью» и «Мнение» обсуждались острые конфликты между клиентами и финансовыми организациями, новые мошеннические схемы, ход пенсионной реформы, изменения ставок по финансовым продуктам, прогноз курса рубля, ситуации на фондовом рынке», — рассказал главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко. По его словам, трафик на новостные разделы за год увеличился на 20%.

Редакция и департамент аналитики и контента стали больше внимания уделять анализу финансовых продуктов в новых рубриках «Разбор Банки.ру» и «По финшую», в результате чего в 1,5 раза выросла доля клиентов среди читателей. Количество подписчиков на каналы Банки.ру в Instagram выросло в 2,4 раза, в «Яндекс.Дзен» — в два раза.

«В 2020 году мы будем работать над новым контентом, делать его интересным, актуальным, красочным, будем тестировать новые форматы, привлекать авторов с рынка», — пояснила Динара Юнусова.

Как отметила директор департамента аналитики и контента Сабина Хасанова, большая работа была проведена в текущем году командой «Народного рейтинга» — с января клиенты банков, страховых и телеком-компаний оставили более 125 тыс. отзывов. «В общей сложности нам удалось решить более 20 тысяч пользовательских проблем — в два раза больше, чем в прошлом году. Эта цифра для нас особенно важна, потому что именно она подтверждает социальную значимость нашего проекта. Мы дорожим каждым пользователем и искренне стараемся им помочь», — считает Хасанова. Кроме того, она отметила, что команда активно работала над переформатированием и улучшением текущих разделов сайта.

«Ключевые факторы развития нашего финансового супермаркета на 2020 год — это рост трафика, по которому предусмотрена отдельная стратегия. Кроме того, мы будем усиливать взаимодействие с нашими партнерами: в технологическом плане, в части интеграции и с помощью digital. Наши специалисты по маркетингу и продажам — лучшие эксперты в плане digital. Мы планируем и дальше помогать нашим партнерам быть более эффективными с точки зрения улучшения сервиса», — говорит Динара Юнусова.

В наступающем 2020 году компания Банки.ру предложит пользователям достаточно большое количество улучшений. В частности, посетителей ждут новый личный кабинет и новая версия сервиса «Вопрос — ответ». Также компания планирует запустить «Народный рейтинг» для микрофинансовых организаций, а редакция — выпустить новые визуальные форматы контента и расширить тематику публикаций. Кроме этого, у нас появится еще больше удобных продуктов и сервисов, помогающих нашим пользователям решить любой финансовый вопрос.