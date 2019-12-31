Минфин РФ в I квартале 2020 года предложит на аукционах ОФЗ на 600 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается на сайте министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 250 млрд рублей, от 10 лет — 200 млрд рублей.

Минфин России по итогам аукционов по размещению ОФЗ, состоявшихся 18 декабря, сообщил о выполнении программы государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год в полном объеме.

Всего в IV квартале 2019 года министерство разместило гособлигации на общую сумму 419,157 млрд рублей, выполнив на 99,8% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 420 млрд рублей. Годовой план, который с учетом размещений в первых трех кварталах и плана на текущий оценивался на уровне 2,084 трлн рублей, был выполнен на 99,96%.