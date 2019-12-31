Олег Дерипаска возглавил рейтинг российских бизнесменов, состояние которых за прошедшее десятилетие уменьшилось больше всего. За десять лет он потерял около 6,7 млрд долларов, свидетельствуют данные, подготовленные изданием Forbes .

Его состояние с 2010 года по конец 2019-го упало с 10,7 млрд до 4 млрд долларов.



В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группу ГАЗ». В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Как отмечает Forbes , Дерипаска оценивает свои потери от санкций в 7,5 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге с самым значительным снижением финансового состояния оказался основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков. За десять лет от потерял 6,4 млрд долларов (с 7,5 млрд долларов в 2010 году до 2,1 млрд долларов на конец текущего года). Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, его состояние упало с 6,4 млрд долларов до менее 0,5 млрд долларов (потери более 5,9 млрд долларов).

Forbes составил список самых успешных российских миллиардеров 2010-х Больше всех из российских миллиардеров заработал Леонид Михельсон.

В топ-10 также вошли владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров (минус 3,3 млрд долларов) , бывший владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков, который за минувшее десятилетие лишился более чем 2,7 млрд долларов. Также в рейтинг попали бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (минус 1,8 млрд долларов), президент компании Inteco Management Елена Батурина, которая потеряла с 2010 года около 1,7 млрд долларов.

В Forbes сообщили, что для составления рейтинга оценивалось состояние предпринимателей в 2010 году (тогда в российском рейтинге Forbes было не 200 участников, как сейчас, а 100) с их состояниями в 2019 году.

Ранее журнал назвал главу «Новатэка» Леонида Михельсона самым разбогатевшим за десять лет миллиардером РФ. Его состояние за период с 2010 года по конец 2019 года выросло на 22,6 млрд долларов — с 4,4 млрд до 27 млрд долларов.