Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным. Об этом сообщает Forbes.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. — Прим. ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сказал Агаларов.

По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.

При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.

«Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным», — пояснил Агаларов.

Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.

«И чем раньше на это обратят внимание... тем лучше будут результаты», — заключил миллиардер.