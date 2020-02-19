Форум для PR-директоров «PR Force 2020. Как PR соответствовать внешним изменениям и требованиям бизнеса?» состоится 27 февраля 2020 года в Москве.

Ключевые темы форума:

Как PR поменяется в 20-х годах?

Как сформировать стратегию коммуникаций и измерить эффективность PR.

Digital PR: новые технологии, новые площадки, работа с блогерами.

Антикризисный PR: противодействие атакам, СМИ, соцсетям.

Взаимодействие PR с внешней и внутренней средой.

Инструменты международного PR.

Вы узнаете:

Как выстроить непотопляемую систему антикризисного PR.

Как сегодня эффективнее общаться с журналистами.

Чем стоит дополнить свой PR-инструментарий.

Среди спикеров:

Директор по связям с общественностью SAP CIS Татьяна Зверева.

PR-директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Вице-президент дирекции по маркетингу и PR Московского Кредитного Банка Виктория Пойгина.

Руководитель пресс-службы STADA Анна Аристова.

PR-директор YUM! BRANDS (KFC) Ирина Гущина.

Вице-президент по корпоративным коммуникациям ABBYY Дарья Керценбаум.

Подробнее о мероприятии на сайте.