Форум для PR-директоров «PR Force 2020. Как PR соответствовать внешним изменениям и требованиям бизнеса?» состоится 27 февраля 2020 года в Москве.
Ключевые темы форума:
- Как PR поменяется в 20-х годах?
- Как сформировать стратегию коммуникаций и измерить эффективность PR.
- Digital PR: новые технологии, новые площадки, работа с блогерами.
- Антикризисный PR: противодействие атакам, СМИ, соцсетям.
- Взаимодействие PR с внешней и внутренней средой.
- Инструменты международного PR.
Вы узнаете:
- Как выстроить непотопляемую систему антикризисного PR.
- Как сегодня эффективнее общаться с журналистами.
- Чем стоит дополнить свой PR-инструментарий.
Среди спикеров:
- Директор по связям с общественностью SAP CIS Татьяна Зверева.
- PR-директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.
- Вице-президент дирекции по маркетингу и PR Московского Кредитного Банка Виктория Пойгина.
- Руководитель пресс-службы STADA Анна Аристова.
- PR-директор YUM! BRANDS (KFC) Ирина Гущина.
- Вице-президент по корпоративным коммуникациям ABBYY Дарья Керценбаум.
Подробнее о мероприятии на сайте.