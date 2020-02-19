Форум для PR-директоров «PR Force 2020. Как PR соответствовать внешним изменениям и требованиям бизнеса?» состоится 27 февраля 2020 года в Москве.

Ключевые темы форума:

  • Как PR поменяется в 20-х годах?
  • Как сформировать стратегию коммуникаций и измерить эффективность PR.
  • Digital PR: новые технологии, новые площадки, работа с блогерами.
  • Антикризисный PR: противодействие атакам, СМИ, соцсетям.
  • Взаимодействие PR с внешней и внутренней средой.
  • Инструменты международного PR.

Вы узнаете:

  • Как выстроить непотопляемую систему антикризисного PR.
  • Как сегодня эффективнее общаться с журналистами.
  • Чем стоит дополнить свой PR-инструментарий.

Среди спикеров:

  • Директор по связям с общественностью SAP CIS Татьяна Зверева.
  • PR-директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.
  • Вице-президент дирекции по маркетингу и PR Московского Кредитного Банка Виктория Пойгина.
  • Руководитель пресс-службы STADA Анна Аристова.
  • PR-директор YUM! BRANDS (KFC) Ирина Гущина.
  • Вице-президент по корпоративным коммуникациям ABBYY Дарья Керценбаум.

Подробнее о мероприятии на сайте.