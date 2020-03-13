Микрокредитная компания «Макро» (бренд Moneza) международной финансовой группы TWINO стала победителем в номинации «Онлайн-заявка на микрозаем». Об этом было объявлено на ежегодной церемонии «Банк года».

«Эта номинация представлена на церемонии впервые, после того как в прошлом году объем заявок на микрозаймы на Банки.ру вырос в пять с лишним раз. И мы видим, что тенденция роста продолжается и в этом году, — пояснила директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова. — Победителем признана микрокредитная компания, чье предложение стало одним из самых востребованных среди пользователей Банки.ру в течение 2019 года. За популярность, технологичность и качественный сервис».

PR-директор TWINO Александр Шестаков поблагодарил Банки.ру за достойную оценку финансового продукта и за то, что, несмотря на «всеобщий психоз, не стали отменять церемонию».

«Нам приятно оказаться в числе профессионалов, которые придумывают лучшие финансовые продукты в России. Особое спасибо Банки.ру за возможность встречаться. Мы практически полностью перешли в онлайн, но нам очень не хотелось бы, чтобы в Сеть переходили и церемонии награждений, — отметил он. — В конце концов, в Сети тоже свирепствуют вирусы, не менее опасные. Мы за то, чтобы в нашей жизни было больше поводов для встреч, подобных сегодняшнему торжественному мероприятию».