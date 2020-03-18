Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 15 бывших контролирующих лиц банка «Экономический Союз» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

В апреле 2017 года банк был признан несостоятельным, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 12 марта, значатся Самсонов Д. Ю., Самсонов Ю. М., Зверева Е. В., Токарева Л. Н., Сальникова Т. В., Школин М. В., Логинов В. Ю., Цуканова М. В., Найдин Д. В., Коковина Е. А., Собинякова В. Ю., Фомина И. В., Сухарькова Е. Н., Дрыкин Д. М., Ефимов И. В.

Уточним, что Дмитрий Самсонов возглавлял правление банка (в него также входили Марина Цуканова и Елена Коковина) и входил в его совет директоров, а Юрий Самсонов был председателем совета директоров, членами которого, помимо него и Дмитрия Самсонова, были Елена Зверева, Лидия Токарева, Михаил Школин. Самсоновы, Токарева и Зверева были родственниками и контролировали банк, в число совладельцев которого также входила Татьяна Сальникова.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности и замещению недвижимого имущества банка на техническую задолженность юридических лиц, поясняют в АСВ. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, топ-менеджеры не осуществляли меры по предупреждению банкротства банка. «В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — заключает конкурсный управляющий.



Лицензия у банка «Экономический Союз» была отозвана 13 марта 2017 года.

