Банк России в период общероссийских выходных с 30 марта по 3 апреля рекомендует всем некредитным финансовым организациям работать в режиме, как в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 марта на сайте регулятора.

«Банк России рекомендует всем некредитным финансовым организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных офисов и разместить информацию о графике работы на официальном сайте организации», — сказано в сообщении.



В том, что касается представления отчетности в ЦБ, то в случае если последний день срока представления отчетности и иной информации в Банк России (за исключением случаев, требующих неотложного представления информации в соответствии с предписаниями и запросами надзорного характера) приходится на указанный период, днем окончания срока представления будет считаться 10 апреля 2020 года.



Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг дистанционно осуществлять исполнение поручений клиентов в случае их обращения в соответствии с собственными решениями.

Организациям, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, рекомендуется обеспечивать проведение корпоративных действий эмитентов, перенос сроков по которым невозможен.

Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) рекомендовано обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая возможность подачи заявлений и иных документов. Также НПФ должны обеспечить в указанный период выплату гражданам назначенных пенсий или рассмотреть возможность их выплаты досрочно до начала указанного периода, говорится в сообщении.

Банк России рекомендует управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и иных документов.

Специализированным депозитариям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов рекомендуется обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов.

Страховым организациям рекомендовано обеспечить работу кол-центров, функционирование дистанционных сервисов, в том числе оказание социально значимых страховых услуг, таких как ОСАГО, ОМС, ДМС.

Микрофинансовым институтам рекомендовано обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, систем интернет-сервисов.

Также микрофинансовым институтам рекомендуется проинформировать заемщиков о переносе срока платежа на ближайший рабочий день, если оплата приходится на нерабочий день. При этом оплата в ближайший рабочий день будет считаться оплатой в срок без взимания дополнительных процентов, а также неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору займа.