Банкам необходимо обеспечить возможность устойчиво работать, но они не могут требовать от государства больших мер поддержки на фоне ситуации с коронавирусом, заявила в ходе заседания Совета Федерации спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Здесь просьба Центробанку, с одной стороны, никаких избыточных страховочных мер типа увеличения резервов и так далее… Надо банкам тоже оставить возможность устойчиво работать. А с другой стороны, чтобы не пользовались ситуацией, коронавирусом, и не требовали от государства больших мер поддержки. Всем трудно, что делать. Надо жир всем чуть-чуть подрезать, чтобы все были в равных условиях, а не в эксклюзивных», — сказала она.

ЦБ: предоставление кредитных каникул бизнесу не ухудшит финансовую устойчивость банков Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

В ходе заседания зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что меры по предоставлению кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам не потребуют от банков создания дополнительных резервов и переоценки категорий качества по реструктуризированным займам.