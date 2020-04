«ВымпелКом» (бренд «Билайн») назначил Александра Торбахова генеральным директором компании. Назначение вступает в силу 6 апреля 2020 года, говорится в релизе компании.

На новой позиции он будет подчиняться содиректорам группы VEON, головной компании «Билайн», Серджи Эрреро и Каану Терзиоглу.

Александр Торбахов имеет степень MBA Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете (The University of Chicago Booth School of Business, США). Он окончил Московский авиационный институт (МАИ) и Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО).

Более 25 лет Торбахов работает на руководящих позициях в ряде крупнейших компаний. В 2009—2010 годах он занимал пост генерального директора «Билайна».