Доля россиян, отмечающих улучшение своего материального положения за последнее время, остается низкой, однако выросла доля тех, чье материальное положение остается стабильным, и сократилось число жалующихся на ухудшение ситуации, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ». Телефонный опрос, пятый по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен в первую неделю июня.

Доля респондентов, сообщающих об улучшении материального положения за последние две недели, в начале июня остается на уровне 5%. При этом заметно изменилось распределение остальных ответов. Так, на 13 процентных пунктов выросла доля тех, чье материальное положение осталось прежним (65%), и сократилось число жалующихся на ухудшения: доля тех, чье материальное положение ухудшилось серьезно, упала на 9 п. п. (до 15%), а доля сообщающих о незначительном ухудшении уменьшилась на 5 п. п. (до 14%). В числе причин ухудшения материального положения реже стали упоминаться снижение доходов (на 7 п. п. — 13% от всех опрошенных), полная потеря доходов (на 6 п. п. — 10%) и рост расходов (на 4 п. п. — 6%).

Прогнозы изменения материального положения семьи в месячной перспективе становятся все более оптимистичными. Доля ожидающих улучшения выросла за полмесяца почти на 3 п. п. (18%), а доля ожидающих сохранения текущего уровня — на 5 п. п. (53%); ухудшения ожидают на 5 п. п. меньше (17%).

Прогнозы на год улучшаются медленнее. Рост по сравнению со второй половиной мая не превысил статистической погрешности, однако он заметен в сравнении с началом измерений: доля ответов «лучше, чем сейчас» выросла на 6 п. п. (до 25%), «не изменится» — на 4 п. п. (37%). Рост частоты упоминания этих позиций связан с сокращением доли не определившихся (до 23%) при сохранении доли пессимистичных прогнозов на уровне 15%.

О росте расходов в прошедшие две недели говорят 47% опрошенных, о неизменности — 38%, о снижении — 10%. Изменений в распределении ответов по сравнению с концом мая не произошло, но по сравнению с началом измерений об увеличении трат россияне говорят реже. Почти половина респондентов (46%) сообщили о сокращении привычных расходов в предыдущие две недели — это лишь на 3 п. п. меньше пикового значения, зафиксированного в начале мая.

В целом за весь период эпидемии расходы на привычные товары и услуги сокращали 52% опрошенных, при этом 10% уже начали возвращаться к прежним (уровня начала года) объемам потребления.

Доля респондентов, обращавшихся к разного рода заимствованиям, по сравнению с предыдущим опросом не изменилась (23%), однако по сравнению с концом апреля — началом мая рост составил 6 п. п. В последнем опросе 7% сказали, что обращались за банковским кредитом, — это максимальный показатель с начала измерений. Еще 15% одалживали деньги у знакомых, 2% брали микрокредиты (здесь изменения несущественные).

В текущем опросе 46% респондентов сообщили о наличии в их семье какого-либо кредита или микрокредита, эта доля существенно не менялась с конца апреля. Ипотеку выплачивают 11%, кредит на покупку автомобиля — 7%, микрокредит — 3%, другие виды кредитов — 2%.



В целом на падение доходов за все время эпидемии пожаловались 47% заемщиков. При этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого 15-го доходов практически не стало. Почти половине заемщиков, чьи доходы сократились (21% от всех имеющих кредит), текущего уровня денежных поступлений не хватает на выплаты. Им приходится прибегать к разным способам выхода из ситуации (одному или нескольким одновременно): 8% заемщиков брали деньги в долг у знакомых, 5% расходовали сбережения, 2% открывали новые кредиты, 5% задерживали выплаты.

