Потребность заемщиков в реструктуризации кредитных договоров продолжает снижаться, говорится в новом информационном бюллетене Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» , который начинает выходить с 6 июля 2020 года.

«На фоне постепенной нормализации ситуации и поэтапного восстановления экономической активности потребность заемщиков, особенно субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в реструктуризации кредитных договоров продолжает снижаться, что выражается в значительно меньшем числе заявлений как от граждан, так и от субъектов МСП, направленных кредиторам в период с 18 по 30 июня», — говорится в материалах регулятора.



Как отмечает ЦБ, в бюллетене будут отражены текущие результаты мер по поддержке заемщиков — физических лиц, а также МСП и крупных компаний с помощью кредитных каникул и собственных программ кредитных организаций. Обзор содержит разделы о реструктуризации задолженности физических и юридических лиц, субъектов МСП, статистику поступающих в Банк России обращений потребителей финансовых услуг, а также результаты мониторинга соответствия деятельности кредиторов по реструктуризации задолженности положениям закона о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ).



За период с 20 марта по 30 июня граждане направили в банки 2303,4 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора. С 18 по 30 июня их поступило 99 тыс. (в предыдущий период, с 4 по 17 июня, — 158 тыс.), при этом получили одобрение около 62% от рассмотренных. К концу июня общая сумма проведенных реструктуризаций для физических лиц как по собственным программам банков, так и по закону № 106-ФЗ превысила 625 млрд рублей.

Малый и средний бизнес за вторую половину июня направил кредиторам немногим более 2 тыс. заявлений на реструктуризацию (за предыдущие две недели — 4,4 тыс.), а в общей сложности с 20 марта по 30 июня в банки поступило 135,5 тыс. заявок от субъектов МСП. Одобрено почти 73% от числа рассмотренных. Всего малый и средний бизнес получил возможность реструктурировать задолженность в общем объеме более 666 млрд рублей.

Объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний составил 2,3 трлн рублей.

В последнюю неделю июня увеличилось число звонков в кол-центр Банка России по вопросам кредитных каникул, а также льготного кредитования юридических лиц.