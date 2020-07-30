Число киберпреступлений за первые полгода выросло в России почти на 92%. Как сообщили в Генпрокуратуре, об этом говорилось на прошедшей под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова коллегии надзорного ведомства.

«В первом полугодии 2020 года число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилось. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 91,7%», — сообщили ведомстве.

Генпрокурор: «Необходимо усилить борьбу с IT-преступлениями, их число выросло в 25 раз» Новые технологии все чаще применяются для самого широкого круга преступлений — от хищений денежных средств с расчетных пластиковых карт до угроз критической инфраструктуре страны.

Ранее сообщалось, что самый большой прирост дают преступления с использованием пластиковых карт — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 490%. Большинство хищений (69%, по оценке ЦБ) связано с обманом, когда мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, с помощью телефонных звонков или иными способами получают данные расчетных карт и возможность присваивать средства, в том числе пенсионеров и малоимущих.