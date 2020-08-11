Банк России рассматривает возможности кредитования компаний за счет прямых и венчурных инвестиций, а также с помощью инвестиционных платформ (краудфандинга), говорится в консультативном докладе регулятора.

«В мировой практике прямые инвестиции являются одним из основных источников капитала для молодых компаний, которые зачастую не соответствуют требованиям банков и инвесторов на фондовом рынке. В свою очередь, инвесторы, готовые к альтернативным инвестициям, имеют повышенный аппетит к риску, обладают соответствующими навыками и предъявляют менее жесткие формальные требования к получателям финансирования. Такие инвестиции важны для поддержки молодых компаний, особенно занимающихся инновационными и технологическими разработками», — сказано в документе.

В консультативном докладе обозначены отдельные аспекты регулирования прямых и венчурных инвестиций, а также инвестиционных платформ (краудфандинга). Участникам рынка предлагается обсудить барьеры, препятствующие развитию этих инструментов кредитования, комплекс мер по их стимулированию и созданию условий для формирования необходимой инфраструктуры.

Предложения и замечания к докладу принимаются до 1 ноября 2020 года.