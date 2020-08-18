Почти половина россиян планируют свои расходы на детей. Две трети уже взяли или готовы взять кредит на образование. Только 4% принципиально не открывают детям банковский счет, полагая, что это может сделать сам ребенок, когда станет взрослым. Таковы результаты опроса родителей с детьми в возрасте до 18 лет, проведенного банком «Открытие».

Так, 44% респондентов имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы — в Московском регионе (52%), наименьший — в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. 56% опрошенных родителей не занимаются планированием личного бюджета (это наиболее характерно для жителей Урала — 67%).

У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного ФО (24%), а также Урала и Сибири (по 23%), реже всего — Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО (по 9%).

При этом 44% опрошенных (53% москвичей) планируют открыть счет или оформить банковскую карту своим детям. Не планируют делать этого 31% родителей; наибольшая доля таких «отказников» — на Дальнем Востоке (58%) и Северном Кавказе (50%). Принципиально не будут открывать счета дочерям и сыновьям, пока те не вырастут, 4% (только 1% на Урале, 6% — на Дальнем Востоке).

Только 9% родителей считают, что их дети могут распоряжаться деньгами, только когда начнут сами их зарабатывать. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Центрального (11%) и Приволжского (10%) ФО. По мнению 4% (в Южном ФО таких 10%), уже могут начинать самостоятельно тратить деньги дети младше семи лет. 22% готовы предоставить детям право самостоятельно покупать себе что-то в возрасте от семи до десяти лет, 29% — в возрасте 10—13 лет, 26% — в возрасте 13—16 лет, 9% — в возрасте 16—17 лет.

Почти половина опрошенных родителей (48%, а на Северном Кавказе таких 61%) считают сумму 3 тыс. рублей в месяц достаточной для карманных расходов старшеклассника 13—17 лет. До 5 тыс. рублей в месяц на карманные расходы готовы давать тинейджерам 34% респондентов, от 5 тыс. до 10 тыс. — 10% (в Москве и Московской области этот процент почти вдвое выше — 19%). Лишь 2% родителей считают, что старшеклассники могут тратить на свои нужды от 10 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц (на Северном Кавказе так не думает никто).

По мнению 36% опрошенных родителей (и 47% жителей Северо-Запада), возраст финансовой самостоятельности в стране наступает в 21—25 лет. 32% считают, что финансово самостоятельными могут быть уже молодые люди в возрасте 18—21 года. 8% респондентов (в Приволжском и Сибирском ФО — по 11%) назвали возрастом наступления финансовой самостоятельности 16—18 лет.

О том, что родители должны помогать детям в любом возрасте, говорят 20% участников опроса. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Дальневосточного (33%) и Северо-Кавказского (26%) ФО. Реже всего — жители Северо-Западного ФО (11%).

Только 13% опрошенных считают, что работающий подросток 16—20 лет не должен помогать семейному бюджету (5% — на Дальнем Востоке, 18% — на Северо-Западе). 7%, напротив, полагают, что работающие тинейджеры обязаны вносить в семейную казну не меньше половины дохода. Эта точка зрения наиболее популярна на Урале (12%), а реже всего встречается среди жителей Московского региона и Центрального ФО (по 4%). Абсолютное большинство опрошенных россиян — 78% — согласны с тем, что работающие подростки могут помогать семье деньгами по желанию и не делать это своей обязанностью.

Помочь своим детям при решении квартирного вопроса постараются 71% участников опроса. Наибольшая доля родителей с такой позицией — на Дальнем Востоке (88%) и Северном Кавказе (83%), наименьшая — в Москве и Московской области (63%). У 27% опрошенных уже есть конкретные варианты решения квартирного вопроса для детей. Только 2% респондентов не планируют помогать детям с жильем.

Россияне в целом толерантно относятся к образовательным кредитам. Две трети респондентов уже взяли или готовы взять такой кредит ради детей. Больше всего образовательные кредиты необходимы жителям Дальнего Востока (91%) и Северного Кавказа (80%). Наименее популярны эти кредиты у москвичей (53%) и жителей Северо-Западного ФО (56%). 17% родителей (по 21% в Приволжском и Уральском ФО) не возьмут образовательный кредит, поскольку считают, что высшее образование в стране должно быть исключительно бесплатным. 8% опрошенных (16% в Московском регионе) уверены, что подростки должны работать и сами оплачивать свое образование.



Опрос проведен 12—16 августа по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян — родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.