Банк России установил факты манипулирования рынками 26 ценных бумаг российских эмитентов в период с 30 ноября 2017 года по 3 августа 2018-го на организованных торгах биржи, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Особенностью выявленных операций являлось то, что обязательства сторон исполнялись в интересах и за счет одного лица — компании Routa Luxury Services Limited (зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 290594), не являющейся лицензированной инвестиционной фирмой и выступающей непосредственным выгодоприобретателем по операциям (далее такие операции именуются как кросс-сделки). Кросс-сделки совершались Routa Luxury Services Limited в том числе на основании одновременно выставленных заявок и привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами», сказано в сообщении.

По данным регулятора, Routa Luxury Services Limited являлась клиентом иностранной инвестиционной фирмы, действовавшей по субброкерской схеме в рамках брокерского договора с российским профессиональным участником рынка ценных бумаг — участником торгов, предоставившим технологическую возможность Routa Luxury Services Limited заключать кросс-сделки на организованных торгах биржи.

ЦБ направил Routa Luxury Services Limited предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.