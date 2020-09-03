Банк России 7 сентября выпустит в обращение новые памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металлов. Об этом сообщает в четверг, 3 сентября, пресс-служба регулятора.

В обращение выпускаются три новые монеты:

серебряная номиналом 2 рубля «Писатель И. А. Бунин, к 150-летию со дня рождения (22.10.1870)» в серии «Выдающиеся личности России»;

серебряная номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Марий Эл»;

монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Рязанская область» в серии «Российская Федерация».

На монете, посвященной 150-летию со дня рождения Ивана Бунина (на оборотной стороне), размещен рельефный портрет писателя на фоне контурных изображений деревьев, выполненных в технике лазерного матирования. Справа от портрета рельефно изображена ветвь яблони, а внизу — факсимиле подписи писателя и годы его жизни (1870—1953).

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На монете к столетию Республики Марий Эл изображен музыкант в национальном костюме, играющий на марийской волынке, и женщина, танцующая марийский народный танец (оба изображения — рельефные), на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной панорамы городских строений. Верхняя часть монеты по окружности оформлена традиционным марийским узором. Внизу имеются надписи «Республика Марий Эл» и «100 лет».

Тираж этой монеты также составит 3 тыс. экземпляров.

Монета из недрагоценного металла, посвященная Рязанской области, — комбинированная: она состоит из светлого диска и внешнего кольца желтого оттенка. На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба Рязанской области, на кольце по окружности имеются надписи «Российская Федерация» и «Рязанская область».



Недрагоценных монет будет изготовлено 5 млн штук.

