Финансовая группа БКС запустила торгового чат-бота в мессенджере Telegram, позволяющего купить любую акцию на Московской или Санкт-Петербургской бирже, пишет «Коммерсант» . Имя бота — «Ева, ваш биржевой помощник», рассказал исполнительный директор по цифровому развитию «БКС Мир инвестиций» Андрей Нечеухин. До конца месяца аналогичный сервис появится в WhatsApp. Преимуществом чат-бота является голосовое управление, система распознает человеческую речь, отметил Нечеухин. Ряд брокеров собираются запустить аналогичные услуги.

Ранее ИК «Фридом Финанс» запускала чат-бот, он поддерживал функции покупки/продажи, отслеживания новостей, проверки баланса, даже умел шутить и работал, пока в России не запретили Telegram. Запуск новой версии ожидается в октябре, сообщил представитель компании.

По оценкам экспертов, сервис интересен розничным инвесторам, торгующим на небольшие суммы. По словам директора департамента цифрового бизнеса «Открытие Брокер» Алексея Глазкова, состоятельные клиенты доверяют только специальным приложениям и не хотят совершать миллионные сделки через мессенджер. Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов не считает, что Telegram — подходящий канал для совершения сделок с ценными бумагами, как в связи с вопросами к безопасности, так и в силу удобства реализации функционала.