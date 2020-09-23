Общая стоимость акций компаний на балансе Росимущества составляет порядка 5 трлн рублей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-24».

«На балансе Росимущества сейчас только акций предприятий больше чем на 5 триллионов рублей», — сказал он.

По словам Кудрина, бюджету РФ сейчас не хватает средств. Как полагает глава Счетной палаты, пополнение бюджета возможно не с помощью повышения налогов, а за счет уменьшения доли государства в экономике. «В некоторые годы от приватизации мы получали больше 100 миллиардов рублей. Например, в 2011 году — 126 миллиардов, а в 2016 году мы от приватизации получили 1 триллион рублей только за один год. <...> Нам по 200—300 миллиардов в год можно было бы получать от приватизации», — считает он.

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России Речь идет о продаже принадлежащих государству активов.

Кудрин также назвал объекты, которые в рамках обсуждаемого в правительстве РФ нового плана приватизации на 2020—2022 годы могут обеспечить серьезный вклад в доходы бюджета. «Есть, допустим, «Росспиртпром», Махачкалинский или Новороссийский порты — будут продавать часть государственных пакетов. Можно назвать «Совкомфлот», частично ВТБ и другие», — отметил глава СП.



«В общем-то у государства достаточные активы, чтобы часть сейчас как раз продать. Может быть, не в 2020 году, а в ближайшие годы, когда конъюнктура восстановится, мы переживем вот этот пик кризиса. А сейчас можно чуть больше занять, чуть больше потратить из ФНБ», — заключил Кудрин.