Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев России, а также семь организаций из России и Финляндии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт министерства.

Среди указанных лиц петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин; проживающие в Центральной Африканской Республике Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский.

Под санкции попали также связанные с россиянами компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, зарегистрированные в Финляндии по одному адресу; Lobaye Invest из ЦАР; ООО «М-Финанс» и АО «НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.



Как поясняется, санкции нацелены на лиц и компании, которые связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Вашингтон обвиняет его во вмешательстве в американские выборы и кибератаках. «Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — цитирует Минфин США главу ведомства Стивена Мнучина. Сам Пригожин попал под американские санкции в 2016 году, напоминает РБК.