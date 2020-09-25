Суд отказал Агентству по страхованию вкладов во взыскании более чем 2,9 млрд рублей с бывших контролирующих лиц Рускобанка, следует из пятничного сообщения на сайте агентства.

Напомним, лицензия у этого банка была отозвана 21 июня 2016 года. Банк был признан банкротом 29 марта 2017 года, АСВ было назначено конкурсным управляющим.

АСВ в июне 2019 года направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Рускобанка контролировавших его лиц в общем размере более 2,929 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают 16 человек, включая Людмилу Нечаеву, исполнявшую обязанности директора банка, бывших членов правления Анатолия Голосова, Ксению Абанину, Елену Тарасову, бывших членов совета директоров Викторию Шамликашвили, Владимира Виленчика, Олега Мельникова, Александра Тестова, Алексея Семкина. Агентство поясняло, что бывшие топ-менеджеры банка «совершали действия по предоставлению заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам и замещению ликвидных активов банка на неликвидные».



«Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 22 сентября 2020 года, в удовлетворении требований отказано», — говорится в релизе АСВ.