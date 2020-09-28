Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении РФ, поскольку от них могут пострадать компании вовлеченных стран; скорее всего, будет и дальше наблюдаться «своего рода покусывание», уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом он заявил в интервью RT, передает РИА Новости.

«Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание — так же, как это было последнее время», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкций против РФ в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

«В конечном счете от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнеры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, скажем так, какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить», — пояснил он.

При этом глава Счетной палаты признал, что любое новое ограничение будет иметь для России негативный эффект.

«Я бы не сказал, что у нас есть иммунитет к будущим санкциям. Каждое новое ограничение будет иметь новый негативный импульс. Однако к тем санкциям, которые уже были объявлены ранее, мы приспособились. В начале их отрицательное влияние было сильнее, но потом оно практически минимизировалось», — считает Кудрин.



«Бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, правительство стало по-другому реагировать и поддерживать какие-то отрасли. В этом смысле мы научились работать и жить в этих условиях», — резюмировал он.