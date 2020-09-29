Системно значимые кредитные организации РФ в период с 20 марта по 11 сентября реструктурировали более 3,6 тыс. кредитов юридическим лицам на сумму свыше 4,3 трлн рублей, или 13,4% от совокупного портфеля этих банков. Такие данные, которые, как уточняется, не включают информацию по кредитам малым и средним предприятиям, приводятся в очередном выпуске бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» , опубликованном Банком России накануне вечером.

Согласно информации, полученной от 65 банков (включая 11 системно значимых), за период с 20 марта по 23 сентября, число направленных в банки обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) составило 143 тыс. (на 9 сентября этот показатель составлял 142,9 тыс., в опросе также приняли участие 65 банков). Количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов субъектам МСП составило 89,2 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок выросла до 89,7%.

Согласно данным шести банков, формирующих свыше 60% суммарного портфеля кредитов субъектам МСП, за период с 20 марта по 23 сентября 50,3% реструктурированных ими кредитов пришлось на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. В число трех отраслей с наибольшим количеством реструктурированных кредитов входят также транспортировка и хранение (16,9%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10%). По объему ссудной задолженности лидирует деятельность по операциям с недвижимым имуществом, на которую приходится 46,3% всего объема проведенных реструктуризаций, на втором месте — предприятия торговли (17,1%), на третьем — гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,7%). Структурные показатели практически не изменились по сравнению с результатами предыдущего раунда мониторинга.

В структуре кредитов, реструктурированных по собственным программам банков, доля кредитов предприятиям торговли составляет 40,3%. Затем следуют компании из отраслей, не входящих в перечень наиболее пострадавших, и, соответственно, не имеющие возможности воспользоваться кредитными каникулами согласно закону № 106‑ФЗ от 3 апреля 2020 года: обрабатывающие производства (12,3%), компании, проводящие операции с недвижимым имуществом (10,7%), строительные предприятия (7,5%). В части объемов реструктурированной ссудной задолженности наибольший удельный вес по собственным программам банков занимают кредиты предприятиям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, на которые приходится 56,6%.



Количество обращений по поводу предоставления субъектам МСП кредитных каникул за период с 20 марта по 23 сентября составило 96,8 тыс., их доля в общем количестве поступивших обращений осталась на уровне 67,7%. По 59,7 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул заключены договоры. В разрезе видов экономической деятельности 54% кредитов, реструктурированных в рамках статьи 7 закона № 106‑ФЗ, — кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли, 21,4% — предприятиям, занимающимся транспортировкой и хранением, 12,2% — гостиничному бизнесу и предприятиям общественного питания. На эти же отрасли приходятся и наибольшие объемы ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям: на предприятия торговли — 48% суммарной ссудной задолженности, на гостиничный бизнес и предприятия общественного питания — 20,8%, на компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, — 18,7%.