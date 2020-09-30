Наблюдательный совет ВТБ принял решение сократить вдвое по сравнению с первоначальными планами вознаграждение менеджменту банка за 2019 год.

Еще в мае правление ВТБ рекомендовало набсовету перенести рассмотрение вопроса о бонусах по итогам работы в 2019 году на осень из-за неопределенности в оценке последствий пандемии для экономики и банковского сектора.

«Наблюдательный совет ВТБ принял решение о сокращении вдвое выплат членам правления банка за 2019 год, когда банк получил рекордные 201,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Это решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса», — заявили в банке.

Решение о сокращении выплат было инициировано менеджментом банка и поддержано наблюдательным советом единогласно. При этом в ВТБ не раскрыли объем бонусов, которые получат топ-менеджеры банка.



Регуляторы во всем мире, в том числе российский ЦБ, рекомендовали банкам отказаться от выплаты денежных бонусов топ-менеджерам на фоне пандемии COVID-19.