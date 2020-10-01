Ассоциация операторов фитнес-индустрии России направила письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и членам правительства с предложением ввести для посетителей фитнес-клубов кешбэк за пользование услугами, пишет «Российская газета» .

Из-за пандемии в настоящий момент около 20% предпринимателей отрасли разорены, хотя ранее объем отрасли составлял 167 млрд рублей ежегодно, говорится в обращении к главе правительства. В организации отмечают, что не просят о прямых субсидиях. «Мы просим распространить зарекомендовавшую себя в других отраслях (в частности, в туризме) практику возврата гражданам части потраченных на фитнес средств (в формате кешбэк) в размере 20%, что позволит стимулировать спрос на занятия физкультурой и спортом, и не только сохранить уже существующих клиентов, реальные доходы которых снизились в связи с кризисом, но и увеличить число занимающихся спортом россиян», — подчеркивается в документе.

Фитнес-сообщество просит ввести мораторий на возврат средств за абонементы Согласно предложениям сообщества, это стало бы аналогом ваучеров, введенных правительством РФ в сферах туриндустрии, зрелищных мероприятий и авиаперевозок.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, отрасль «недозарабатывает» от 20% до 40% — спрос на фитнес-услуги упал, так же как и платежеспособность потребителей. Расходная часть бизнеса увеличилась, а доходы упали почти до 50%, в связи с этим возникает риск банкротств. Для того чтобы поддержать отрасль, необходимо расширять рынок и платежеспособный спрос, пояснила Киселева. Введение кешбэка в фитнес-услугах будет серьезно мотивировать клиента покупать членство в клубе, чтобы заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. В то же время бизнес получит новых клиентов. Наконец, эта инициатива идеально подходит для достижения одной из важнейших национальных целей, озвученных в указе президента РФ, — «увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году», отметила Киселева.