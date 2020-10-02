Столичные компании, которые, несмотря на указ мэра, не переведут на «удаленку» 30% работников, могут быть оштрафованы на 300 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц наложат административный штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до 1 миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — объяснил он.

Как отметил собеседник агентства, внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству. Дачников напомнил, что указанные меры необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что, в свою очередь, представляет опасность для жизни и здоровья москвичей», — подчеркнул министр.

Московских работодателей обязали перевести 30% сотрудников на «удаленку» Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них на «удаленку» отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).



Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.