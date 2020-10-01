Власти Москвы попросили работодателей перевести 30% сотрудников на «удаленку» с 5 по 28 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в указе.

«Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более двух тысяч человек ежедневно. Это очень опасно», — написал Собянин в блоге своего сайта.

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на «удаленку» Мэр Москвы напомнил, что после начала весной 2020 года пандемии COVID-19 именно перевод работников на «удаленку» стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, было принято следующее решение. С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», — говорится в указе мэра Москвы.

Правило не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Требование не распространяется на медицинские организации, Росатом, Роскосмос, предприятия оборонного комплекса и некоторых других стратегических отраслей.