Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT ) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».

Почти половина (46%) россиян отметила увеличение трат на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт. Еще 18% указали, что выросли их траты на одежду, 15% опрошенных отметили расходы на займы, кредиты и ипотеку, а 12% — на ремонт.

Менее 10% респондентов в 2020 году увеличили затраты на образование (9%), технику (7%), развлечения (5%) и путешествия (3%).

Согласно данным IT-компании «Платформа ОФД», за десять месяцев 2020 года в массовых категориях товаров россияне больше всего тратились на лекарства, продукты и гаджеты.

Так, средний чек в аптеках на одну покупку составил 892 рубля, что на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В продуктовых магазинах — 417 рублей на одну покупку (на 19% выше). На электронику и бытовую технику средний чек составил 5 810 рублей (на 17% выше).

При этом 55% респондентов уверены, что в 2021 году продолжат больше тратить на продукты питания. Еще 51% ожидает продолжения роста цен на ЖКУ, 34% выбрали растущие транспортные расходы, 29% участников исследования ожидают роста затрат на медицину.

В опросе, который предполагал возможность выбора из нескольких вариантов ответа, приняли участие более 3 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет.