В Московской области перед судом предстанут пять человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе с целью незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро, говорится в сообщении Следственного комитета России.



«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (части 1, 2 статьи 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ — семь эпизодов), мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ — три эпизода)», — говорится в сообщении ведомства.



По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Московского региона организовали преступное сообщество, к участию в котором в период с 2013 по 2018 год привлекли еще восемь человек, которые осуществляли преступную деятельность на территории города Москвы, Московской области, города Пензы и Ставропольского края, пока их деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

«Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денежных средств в Турецкую Республику с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 миллионов евро. Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 миллионов евро», — поясняют в Следственном комитете.



Кроме этого, следствием установлена причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на Садовой-Самотечной улице в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн рублей, которые они планировали обменять на 1 млн долларов.

В целях возмещения имущественного вреда следователем наложен арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн рублей, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей — это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

В расследовании уголовного дела участвовали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга и Интерпола.

