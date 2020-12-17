Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,87 рубля, что на 48 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,23 рубля (минус 16 копеек).



С начала торгов было проведено 56 тыс. сделок с долларом на 2,8 млрд долларов с курсовым диапазоном от 72,65 до 73,21 рубля за доллар и 7,1 тыс. сделок с евро на 406 млн евро с диапазоном котировок 88,82—89,55 рубля за евро.

«Рублю оказали поддержку как ситуация на рынке энергоносителей, так и подъем валют развивающихся стран», — поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, пока преждевременно говорить о закреплении курса ниже отметки 73 рубля за доллар, но «если это произойдет, возрастут риски дальнейшей негативной динамики доллара и отступления в район 70 рублей».

«Евро вышел на новый многолетний максимум против доллара, что удержало его от более глубокого падения против рубля», — уточняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова в связи с завтрашним заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке пишет, что «регулятор, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,25%, но, вероятно, подчеркнет свою склонность к смягчению политики при благоприятных условиях; последнее может послужить умеренным негативом для рубля».