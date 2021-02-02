Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на оптимизацию операций физических лиц по обмену банкнот различного достоинства, а также замене поврежденных банкнот. Изменения вносятся в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как передает ТАСС, Анатолий Аксаков, комментируя журналистам положения законопроекта, отметил, что в настоящее время в большинстве стран наметилась тенденция по увеличению доли безналичных расчетов, что, в свою очередь, приводит к постепенному отказу от наличных денег. Это оказывает положительное влияние на снижение операционных издержек финансовых организаций, связанных с инкассированием и учетом наличных денежных средств. Однако, по его словам, несмотря на развитие финансовых технологий, в России роль наличных денежных средств по-прежнему велика.

Проект федерального закона предусматривает, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различного достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей, а при проведении указанных операций на сумму более 40 тыс., но не превышающую 100 тыс. рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.



Предлагаемые изменения, по мнению Аксакова, позволят упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при проведении операций по обмену и замене банкнот различного достоинства.