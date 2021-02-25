За 2020 год в банковской системе РФ было обнаружено около 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств, свидетельствуют материалы регулятора.

«В 2020 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 33 707 поддельных пятитысячных банкнот, 7 480 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей и 1 450 поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (шесть). При этом были обнаружены 5 014 поддельных монет номиналом 10 рублей и 52 поддельные монеты номиналом 5 рублей», — сообщается в обзоре ЦБ «Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году» .

Уточняется, что наибольшее количество поддельных денежных знаков было обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном ФО.

По месяцам больше всего поддельных российских денег было в прошлом году выявлено в августе (6 583 единицы), меньше всего — в мае (2 084).

«Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении в 2020 году, остался стабильно низким и составил семь подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 и 2019 годов», — указывают в Центробанке.

Поддельных банкнот иностранных государств в 2020 году было обнаружено 1 730 штук. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1 573). Поддельных банкнот евро выявлено 118 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (37 штук) и по одной подделке британского фунта стерлингов и японской иены.

Пики по выявлению иностранных фальшивок пришлись на март и сентябрь, а в мае их было обнаружено меньше всего, показывают материалы ЦБ.

Отдельно в IV квартале 2020 года в банковской системе РФ было обнаружено 14 509 поддельных российских денежных знаков, в том числе 10 265 банкнот достоинством 5 тыс. рублей, 2 662 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 451 фальшивка в 2 тыс. рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (четыре штуки). При этом было обнаружено 986 поддельных монет номиналом 10 рублей и десять фальшивых монет номиналом 5 рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено также в Центральном ФО.

За квартальный период декабрь был самым активным месяцем по выявлению подделок, а в ноябре было обнаружено наименьшее количество.



Поддельных банкнот иностранных государств в IV квартале 2020 года было выявлено 393 штуки. Из них в октябре обнаружено 111 подделок, в ноябре — 128, в декабре — 154. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (361). Поддельных банкнот евро обнаружено 28 единиц. Кроме того, были выявлены поддельные китайские юани (четыре штуки).