Всероссийский союз страховщиков подписал меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области формирования единого рынка страховых услуг с Белорусской ассоциацией страховщиков (БАС), говорится в релизе союза.



«Подписание меморандума с Белорусской ассоциацией страховщиков — первый важный шаг на пути создания единого рынка финансовых услуг ЕАЭС. Единый рынок позволит существенно продвинуться в решении самых насущных проблем страховщиков всех стран ЕАЭС: страхового мошенничества, эффективности информационного обмена, законодательных барьеров и ограничений и многого другого», — сказал президент ВСС Игорь Юргенс.

Для координации действий профессиональных страховых объединений страховщиков будет создан консультативный совет. На первоначальном этапе стороны признают необходимость сотрудничества по следующим направлениям деятельности:

формирование механизмов обмена накопленной информацией по видам страхования вплоть до формирования единого информационного пространства, необходимого прежде всего для целей урегулирования убытков при наступлении страховых случаев и противодействия страховому мошенничеству;

развитие между Россией и Белоруссией трансграничного обмена страховыми услугами по востребованным видам страхования в целях защиты интересов выезжающих за границу граждан;

подготовка предложений по синхронизации и гармонизации страхового законодательства РФ, Белоруссии и других государств — членов ЕАЭС в целях поэтапного снятия излишних ограничений, препятствующих формированию единого рынка страховых услуг ЕАЭС;

взаимодействие с консультативным комитетом по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии в целях оказания последним содействия в реализации направлений сотрудничества, предусмотренных настоящим меморандумом.

Меморандум открыт для присоединения к нему объединений страховых организаций других государств — членов ЕАЭС, а также иных государств при их вступлении в ЕАЭС.